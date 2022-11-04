Харків на ранок 4 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 3 по 4 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 4 листопада.
2 пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у м. Куп’янську. Горіли приватний житловий будинок та адміністративна будівля, що не експлуатується.
Загалом за добу з 3 по 4 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з веденням бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
4– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 тонн питної води.
Нагадаємо, 2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території.
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