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04.11.2022  08:06   Рита Парфенова

Харків на ранок 4 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 3 по 4 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 4 листопада.

2 пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у м. Куп’янську. Горіли приватний житловий будинок та адміністративна будівля, що не експлуатується.

Загалом за добу з 3 по 4 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з веденням бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
4– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 тонн питної води.

Нагадаємо, 2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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