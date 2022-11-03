03.11.2022 10:56 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова вечері 2 листопада

Прокурори зафіксували наслідки чергових злочинів російської армії.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території.





Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.



За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.