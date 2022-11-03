Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова вечері 2 листопада

Прокурори зафіксували наслідки чергових злочинів російської армії.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території.
Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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