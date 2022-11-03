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03.11.2022  10:56   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова вечері 2 листопада

Прокурори зафіксували наслідки чергових злочинів російської армії.

Новини Харкова: Фото наслідків ракетного обстрілу 2 листопада

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території.

Новини Харкова: Фото наслідків ракетного обстрілу 2 листопада

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.

Новини Харкова: Фото наслідків ракетного обстрілу 2 листопада

Новини Харкова: Фото наслідків ракетного обстрілу 2 листопада

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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