Ракетний удар по Харкову: пожежники розповіли, як приборкали вогонь

2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, черговому масованому ракетному удару піддався Київський район Харкова.
Внаслідок влучання однієї з ракет зайнялась одноповерхова будівля господарського призначення та тролейбус. Площа горіння склала 13 кв.м.
О 23:54 вогонь приборкано бійцями 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 2 по 3 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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