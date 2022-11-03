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03.11.2022  08:17   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: пожежники розповіли, як приборкали вогонь

2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, черговому масованому ракетному удару піддався Київський район Харкова.

Внаслідок влучання однієї з ракет зайнялась одноповерхова будівля господарського призначення та тролейбус. Площа горіння склала 13 кв.м.

О 23:54 вогонь приборкано бійцями 27-ї  Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 2 по 3 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  ракетный удар, пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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