03.11.2022 08:17 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: пожежники розповіли, як приборкали вогонь

2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, черговому масованому ракетному удару піддався Київський район Харкова.

Внаслідок влучання однієї з ракет зайнялась одноповерхова будівля господарського призначення та тролейбус. Площа горіння склала 13 кв.м.

О 23:54 вогонь приборкано бійцями 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 2 по 3 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.