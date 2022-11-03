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03.11.2022  08:10   Рита Парфенова

Харків на ранок 3 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 2 по 3 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 листопада.

Одна з пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилася у Київському районі Харкова, ще ждві - у селі Дворчна Куп’янського району області

Загалом за добу з 2 по 3 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з веденням бойових дій;
  • 1 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 6– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 754 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 тонн питної води.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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