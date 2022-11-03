Харків на ранок 3 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 2 по 3 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 листопада.
Одна з пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилася у Київському районі Харкова, ще ждві - у селі Дворчна Куп’янського району області
Загалом за добу з 2 по 3 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 754 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 тонн питної води.
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