В Харкові ракета С-300 влучила в тролейбус

Три ракетних прильоти по Київському району Харькова зруйнували адмінбудівлю та тролейбус.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харків. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю», - написав він.
Попередньо, постраждалих нема, додав голова ХОВА.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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