03.11.2022 08:26 Рита Парфенова

В Харкові ракета С-300 влучила в тролейбус

Три ракетних прильоти по Київському району Харькова зруйнували адмінбудівлю та тролейбус.



РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харків. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю», - написав він.

Попередньо, постраждалих нема, додав голова ХОВА.