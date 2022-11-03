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03.11.2022  08:26   Рита Парфенова

В Харкові ракета С-300 влучила в тролейбус

Три ракетних прильоти по Київському району Харькова зруйнували адмінбудівлю та тролейбус.


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Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

 

«Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харків. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю», - написав він.

Попередньо, постраждалих нема, додав голова ХОВА.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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