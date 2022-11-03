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03.11.2022  08:43   Рита Парфенова

Більш ніж 20 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 2 по 3 листопада військові рф продовжили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 16 населених пунктів:

  • Алісівка,
  • Амбарне,
  • Анискине,
  • Гатище,
  • Глибоке,
  • Зелене,
  • Козача Лопань,
  • Красне,
  • Мала Вовча,
  • Мороховець,
  • Огірцеве,
  • Охрімівка,
  • Соснівка,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Хрипуни

На Куп’янському напрямки обстрілу з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Кам’янка,
  • Крохмальне,
  • Фиголівка.

Крім того, протягом минулої доби ракетних ударів зазнали міста Харків та Куп’янськ Харківської області.

Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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