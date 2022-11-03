03.11.2022 08:43 Рита Парфенова

Більш ніж 20 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 2 по 3 листопада військові рф продовжили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 16 населених пунктів:

Алісівка,

Амбарне,

Анискине,

Гатище,

Глибоке,

Зелене,

Козача Лопань,

Красне,

Мала Вовча,

Мороховець,

Огірцеве,

Охрімівка,

Соснівка,

Стариця,

Стрілеча,

Хрипуни

На Куп’янському напрямки обстрілу з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Берестове,

Дворічна,

Кам’янка,

Крохмальне,

Фиголівка.

Крім того, протягом минулої доби ракетних ударів зазнали міста Харків та Куп’янськ Харківської області.

Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.