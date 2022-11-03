Більш ніж 20 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 2 по 3 листопада військові рф продовжили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 16 населених пунктів:
На Куп’янському напрямки обстрілу з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:
Крім того, протягом минулої доби ракетних ударів зазнали міста Харків та Куп’янськ Харківської області.
Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.
Комментариев: 0
Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
влажность:
давление:
ветер: