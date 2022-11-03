Ворог намагається стерти в лиця землі селище під Харковом

Майже кожного дня військові рф обстрілюють селище Дворічна Куп’янського району Харківщини.
2 листопада 2022 року у приватному секторі селища Дворічна сталися дві пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Перша пожежа виникла о 13:21. Горів приватний будинок на площі 80 кв.м.
Другий раз рятівники виїжджали на гасіння пожежі о 15.31. Вогонь охопив приватний гараж на площі 18 кв.м., в якому знаходились автомобіль і мотоцикл.
Пожежі ліквідовані силами особового скаду 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 2 по 3 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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