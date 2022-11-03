    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог намагається стерти в лиця землі селище під Харковом
03.11.2022  09:19   Рита Парфенова

Ворог намагається стерти в лиця землі селище під Харковом

Майже кожного дня військові рф обстрілюють селище Дворічна Куп’янського району Харківщини.

спасатели гсчс харьков

2 листопада 2022 року у приватному секторі селища Дворічна сталися дві пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Перша пожежа виникла о 13:21. Горів приватний будинок на площі 80 кв.м.

Другий раз рятівники виїжджали на гасіння пожежі о 15.31. Вогонь охопив приватний гараж на площі 18 кв.м., в якому знаходились автомобіль і мотоцикл.

Пожежі ліквідовані силами особового скаду 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 2 по 3 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.11 Надзвичайні події Ракетний удар по Харкову: пожежники розповіли, як приборкали вогонь 03.11 Надзвичайні події Харків на ранок 3 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 02.11 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківщину: палав лікувальний заклад та житлові будинки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 