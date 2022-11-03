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03.11.2022  09:31   Рита Парфенова

Обстріли Харківської області: є загиблі та поранені

Одна людина загинула та 6 отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Він розказав, що протягом доби з 2 по 3 листопада російські окупанти обстрілювали мирне населення міст Куп'янська, Вовчанська, смт Дворічна та іншіх населених пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в м. Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка.

В Куп'янському районі 1 людина госпіталізована з пораненнями.

У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців.

Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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