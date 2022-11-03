Обстріли Харківської області: є загиблі та поранені

Одна людина загинула та 6 отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Він розказав, що протягом доби з 2 по 3 листопада російські окупанти обстрілювали мирне населення міст Куп'янська, Вовчанська, смт Дворічна та іншіх населених пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в м. Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка.
В Куп'янському районі 1 людина госпіталізована з пораненнями.
У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців.
Нагадаємо, 2 листопада близько одинадцятої години вечора військові рф вдарили по Харкову трьома ракетами.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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