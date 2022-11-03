За якими графиками буде відключення електроенергії у Харкові 3 листопада

У Харкові та області 3 листопада діють графіки погодинних відключень (ГПВ).
«Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ). В цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)», – йдеться у повідомленні.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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