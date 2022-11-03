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03.11.2022  09:38   Рита Парфенова

За якими графиками буде відключення електроенергії у Харкові 3 листопада

У Харкові та області 3 листопада діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

відключення електроенергії 3 листопада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській,  Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ). В цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)», – йдеться у повідомленні.

З графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
 
Нагадаємо,  в АТ «Харківвобленерго»  відповіли на найпоширеніші запитання щодо відключення світла.
Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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