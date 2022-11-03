Ігор Терехов показав, як виглядає пункт обігріву у харківській школі (відео)

Харків готується до можливих відключень світла та тепла: пункти обігріву розгорнуть у школах, метро, на безпечних зупинках та наметах.
Відео, як виглядає стандартний пункт обігріву, розміщений у харківській школі, опублікував у Телеграм Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Источником тепла в таких пунктах будут дровяные печи с выводом дымохода на улицу. Наши специалисты харьковских тепловых сетей сами делают такие печи и это еще один повод гордиться их работой», – розповів він.
Кухарі комунального підприємства шкільного харчування готуватимуть гарячу їжу для людей, які перебувають у пункті обігріву. Електрика для плит та освітлення подаватиме генератор.
«От него же будут запитаны розетки и у вас будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай», - додав Ігор Терехов.
За словами мера, такі пункти розраховані і на тривале перебування - до кількох днів. Також буде забезпечено підвезення води та медикаменти на випадок потреби.
Нагадаємо, мер Харкова 2 листопада у нацмарафоні розповів про всі варіанти пунктів обігріву, які розгорнуть у Харкові.
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