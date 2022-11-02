02.11.2022 10:54 Рита Парфенова

У Харкові готують декілька типів пунктів обігріву, - Ігор Терехов

Напередодні холодів, зважаючі на російську агресію, місто готує декілька типів пунктів обігріву харків'ян.





Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає РЕДПОСТ



«Мы готовимся к очень трудному периоду, когда российский агрессор целенаправленно разбивает нам инфраструктуру, обеспечивающую энергоснабжение города Харькова. Такая ситуация, наверное, в целом по Украины происходит, потому мы будем готовиться к самому худшему с надеждой, что все будет хорошо, и мы стабильно пройдем отопительный сезон», – расказав Ігор Терехов.



Мер повідомив, що насамперед в місті обладнують три типи пунктів обігріву.



«Первый тип пунктов обогрева - это наши школы, которые будут оснащены генераторами. Там можно будет зарядить мобильный телефон и другие устройства. Также там будут готовить горячую еду», – розказав він.



Один з таких пунктів Ігор Терехов сьогодні презентує громадськості, щоб люди могли побачити на власні очі, як там все облаштовано.

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Ще два типи пунктів обігріву, за словами городского голови, розташують у метрополітені та в безпечних зупинках.



«Второй тип пунктов - это станции метрополитена. В первые дни войны мы отключили движение поездов, и более 150 тысяч харьковчан находилось в метрополитене. Для нас это не ново, и сегодня мы более тщательно готовим станции метрополитена к возможности принять людей, обогреть их, накормить и создать комфорт.



Еще один тип пунктов обогрева - это наши безопасные остановки. Мы туда поставим генераторы, тепловые завесы, пушки и источник питания, чтобы люди могли зарядить телефоны. И конечно, будем обеспечивать горячее питание», – продовжив Ігор Терехов.



Крім цього, у мікрорайонах міста будут розташовані палатки та спеціальні будиночки, у яких також розмістять генератори та організують горячу їжу.



Розповів міський голова й про роботу транспорта в умовах знеструмлення міста.



«Сейчас мы отрабатываем логистику городского транспорта на случай глобального отключения электроэнергии, когда не будет ходить метро и наземный электротранспорт. Мы сегодня все маршруты заменяем автобусами, продумываем локации, создаем запасы топлива, чтобы стабильно ходил транспорт», – розповів Ігор Терехов.