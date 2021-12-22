22.12.2021 12:40 Евгений Клочко
В Харькове открыли пункты обогрева: где можно погреться
В Харькове организованы пункты обогрева для жителей города в учреждениях социальной сферы города.
В Харькове открыли пункты обогрева: где можно погреться
Об этом РЕДПОСТ
стало известно в Департмаменте социальной политики Харьковского городского совета.
В мэрии отметили, что работа пунктов обогрева организована с целью предотвращения негативных последствий из-за снижения до минусовых отметок температуры наружного воздуха.
Услугами обогрева могут воспользоваться жителей города Харькова, а также находящихся на улице лиц без постоянного места жительства, которым грозит переохлаждение.
Пункты обогрева организованы по следующим адресам:
-
ул. Мира, 102 Коммунальное учреждение "Харьковский городской центр реинтеграции бездомных граждан".
-
ул. Багалия, 12 Территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района.
-
ул. Валентиновская, 23Г Территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района.
-
ул. Власенко, 14 Территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района.
-
пр. Победы, 77А Территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района.
В каждом из центров оборудовано специальное место, где можно выпить чай и получить, если нужно, теплые вещи.
Пункты обогрева работают круглосуточно. В условиях пандемии заходить в них можно в защитных масках.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0