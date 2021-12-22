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22.12.2021  12:40   Евгений Клочко

В Харькове открыли пункты обогрева: где можно погреться

В Харькове организованы пункты обогрева для жителей города в учреждениях социальной сферы города.


В Харькове открыли пункты обогрева: где можно погреться
Об этом РЕДПОСТ стало известно в Департмаменте социальной политики Харьковского городского совета.
 
В мэрии отметили, что работа пунктов обогрева организована с целью предотвращения негативных последствий из-за снижения до минусовых отметок температуры наружного воздуха.
 
Услугами обогрева могут воспользоваться жителей города Харькова, а также находящихся на улице лиц без постоянного места жительства, которым грозит переохлаждение.
 
Пункты обогрева организованы по следующим адресам:
  • ул. Мира, 102  Коммунальное учреждение "Харьковский городской центр реинтеграции бездомных граждан".
  • ул. Багалия, 12 Территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района.
  • ул. Валентиновская, 23Г Территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района.
  • ул. Власенко, 14 Территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района.
  • пр. Победы, 77А Территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района.
В каждом из центров оборудовано специальное место, где можно выпить чай и получить, если нужно, теплые вещи. 
 
Пункты обогрева работают круглосуточно. В условиях пандемии заходить в них можно в защитных масках.
 
Тэги:  пункт обогрева, харьков
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