22.12.2021 12:40 Евгений Клочко

В Харькове открыли пункты обогрева: где можно погреться

В Харькове организованы пункты обогрева для жителей города в учреждениях социальной сферы города.



В Харькове открыли пункты обогрева: где можно погреться



Об этом РЕДПОСТ стало известно в Департмаменте социальной политики Харьковского городского совета.

В мэрии отметили, что работа пунктов обогрева организована с целью предотвращения негативных последствий из-за снижения до минусовых отметок температуры наружного воздуха.

Услугами обогрева могут воспользоваться жителей города Харькова, а также находящихся на улице лиц без постоянного места жительства, которым грозит переохлаждение.

Пункты обогрева организованы по следующим адресам:

ул. Мира, 102 Коммунальное учреждение "Харьковский городской центр реинтеграции бездомных граждан".

ул. Багалия, 12 Территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района.

ул. Валентиновская, 23Г Территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района.

ул. Власенко, 14 Территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района.

пр. Победы, 77А Территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района.

В каждом из центров оборудовано специальное место, где можно выпить чай и получить, если нужно, теплые вещи.

Пункты обогрева работают круглосуточно. В условиях пандемии заходить в них можно в защитных масках.