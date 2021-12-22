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22.12.2021  13:00   Анжелика Демидова

Срок действия COVID-сертификатов: нововведение ЕС

В следующем году ожидаются изменения относительно сертификатов о вакцинации в европейских странах, срок их действия планируют сократить.

Сертификаты о вакцинации
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич.
 
Отмечается, что страны Европейского союза уже в начале 2022 года намерены принять такое решение о сокращении сроков действия сертификатов о вакцинации.
 
"COVID-сертификатами пользуются на сегодняшний день более 9 миллионов украинцев. Украинские сертификаты о вакцинации признаны в 55 странах мира, которые входят в Доверительную сеть. В следующем году планируется её расширение и с украинскими COVID-сертификатами можно будет посетить уже не менее 80 стран. Но следует принять во внимание, что в Европейском союзе 10 января намерены принять решение о сокращение срока действия COVID-сертификатов с 365 дней до 270.
 
Соответствующее решение касается прежде всего иностранных цифровых документов, которые были выданы в странах ЕС и подтверждают полный курс прививки от коронавирусной болезни", - отметила во время пресс-брифинга Мария Карчевич. 
 
 
Также, по словам замминистра, 1 и 2 января 2022 в Украине не будут работать ни пункты, ни центры вакцинации. Поэтому призвала украинцев вакцинироваться от коронавируса уже сейчас, а не откладывать иммунизацию на после праздничный период.
 
Также она напомнила, что для проведения вакцинации против COVID-19 в целом по стране создано более 1 400 мобильных бригад, почти 3300 прививочных пунктов и более 500 центров вакцинации.
 
Напомним, Минздрав Украины дал пять советов, которые позволят во время карантина в связи с коронавирусной болезнью сделать новогодние праздники безопасными и радостными.
 
Источник:   Брифинг Мария Карчевич
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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