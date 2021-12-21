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21.12.2021  11:51   Анжелика Демидова

Когда вырабатывается полноценный иммунитет к коронавирусу: исследования

Природный иммунитет в следствие перенесенного заболевания COVID-19 вырабатывается не всегда, уверяют в Министерстве здравоохранения, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ.

иммунитет к коронавирусу

Даже после коронавирусной болезни, если человек не вакцинировался, риск инфицироваться вновь очень велик, заявил сегодня главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время пресс-брифинга.

«Исследования свидетельствуют, что у трети из тех, кто легко переболел COVID, вообще не выявлено антител к вирусу. В то же время полный курс вакцинации 100% формирует антитела. Кроме того, люди, которые перенесли коронавирус, а потом всё же вакцинировались, имеют почти в 2,5 раза меньше шансов заболеть, нежели те, кто переболел и не сделал прививку», - отметил Игорь Кузин.

Поэтому по словам Кузина, следует не терять бдительность, вакцинироваться и соблюдать карантинные правила. Тем более что уже через два месяца в Европе станет доминирующим новый штамм коронавируса «Омикрон", который специалисты считают более опасным и быстро распространяющимся.

В Украине, заверил главный санврач, есть договорённости на поставку в следующем году 42 миллионов доз вакцин. А значит есть гарантированная возможность, чтобы 70% взрослого населения получили полную ревакцинацию двумя дозами.

Напомним, Минздрав Украины дал пять советов, которые позволят во время карантина в связи с коронавирусной болезнью сделать новогодние праздники безопасными и радостными.

 

Тэги:  коронавирус, иммунитет, харьков
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