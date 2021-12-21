    
Главная Новости Харькова Медицина Штамм "Омикрон" в Украине: стало известно состояние первого заразившегося украинца
21.12.2021  12:06   Евгений Клочко

Штамм "Омикрон" в Украине: стало известно состояние первого заразившегося украинца

В Украине уже зафиксированы первые случаи нового штамма "Омикрон". Главный санврач Игорь Кузин рассказал о состоянии первого заболевшего.

"Омикрон" в Украине: как здоровье первого заразившегося украинца
 
Первый украинец, у которого был зафиксирован новый штам "Омикрон" уже получил отризательный тест ПЦР. Мужчина на данные момент полностью выздоровел от COVID-19.
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
 
Он отметил, благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно.
 
Что известно о пациенте?
 
Первой в Украине новым штаммом "Омикрон" заболела женщина. Она вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировала там с заболевшими.
 
В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну частную киевскую клинику. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.
 
Известно, что в начале нынешнего года пациент уже болел COVID-19. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.
 
Напомним, что штамм «Омикрон» обнаружен уже более чем в 90 странах мира, а возможные последствия циркуляции и доминирования  пока еще не выяснены. В Украине сегодня эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области.
 
Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.
 
Источник:   Игорь Кузин
 Тэги:  омикрон, коронавирус, харьков, covid-19
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Медицина ВОЗ назвала дату окончания пандемии коронавируса 20.12 Медицина «Омикрон» в Украине: кому придется отказаться от поездок 02.12 Медицина Новый штамм коронавируса распространяется по миру
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 