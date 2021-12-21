21.12.2021 12:06 Евгений Клочко
Штамм "Омикрон" в Украине: стало известно состояние первого заразившегося украинца
В Украине уже зафиксированы первые случаи нового штамма "Омикрон". Главный санврач Игорь Кузин рассказал о состоянии первого заболевшего.
Первый украинец, у которого был зафиксирован новый штам "Омикрон" уже получил отризательный тест ПЦР. Мужчина на данные момент полностью выздоровел от COVID-19.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
Он отметил, благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно.
Что известно о пациенте?
Первой в Украине новым штаммом "Омикрон" заболела женщина. Она вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировала там с заболевшими.
В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну частную киевскую клинику. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.
Известно, что в начале нынешнего года пациент уже болел COVID-19. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.
Напомним, что штамм «Омикрон»
обнаружен уже более чем в 90 странах мира, а возможные последствия циркуляции и доминирования пока еще не выяснены. В Украине сегодня эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области.
Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.
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