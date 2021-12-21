21.12.2021 12:06 Евгений Клочко

Штамм "Омикрон" в Украине: стало известно состояние первого заразившегося украинца

В Украине уже зафиксированы первые случаи нового штамма "Омикрон". Главный санврач Игорь Кузин рассказал о состоянии первого заболевшего.

Первый украинец, у которого был зафиксирован новый штам "Омикрон" уже получил отризательный тест ПЦР. Мужчина на данные момент полностью выздоровел от COVID-19.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

Он отметил, благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно.

Что известно о пациенте?

Первой в Украине новым штаммом "Омикрон" заболела женщина. Она вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировала там с заболевшими.

В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну частную киевскую клинику. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.

Известно, что в начале нынешнего года пациент уже болел COVID-19. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.

Напомним, что штамм «Омикрон» обнаружен уже более чем в 90 странах мира, а возможные последствия циркуляции и доминирования пока еще не выяснены. В Украине сегодня эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области.

Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.