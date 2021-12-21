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21.12.2021  12:20   Виталий Хиневич

Харьковчанин в квартире, где жили его дети, хранил коноплю (видео)

Мужчина хранил дома наркотические вещества для дальнейшей перепродажи.

Наркотики Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, 41-летний гражданин приобрел и незаконно хранил коноплю, чтобы в дальнейшем ее продавать по месту своего жительства в квартире. Кроме этого стоит отметить, что мужчина проживал вмести со своей женой и двумя детьми.
 
16 декабря текущего года правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого выявили и изъяли около 3 килограмм конопли, зип-пакеты, бидон, семена конопли и электронные веси.
 
 
17 декабря правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступного деяния.
 
Если вину харьковчанина докажут ему может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
 

Напомним, ранее в Харькове патрульные задержали закладчицу, которая распространяла наркотики в Немышлянском районе.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, наркотики, харьков
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