21.12.2021 12:20 Виталий Хиневич

Харьковчанин в квартире, где жили его дети, хранил коноплю (видео)

Мужчина хранил дома наркотические вещества для дальнейшей перепродажи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, 41-летний гражданин приобрел и незаконно хранил коноплю, чтобы в дальнейшем ее продавать по месту своего жительства в квартире. Кроме этого стоит отметить, что мужчина проживал вмести со своей женой и двумя детьми.

16 декабря текущего года правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого выявили и изъяли около 3 килограмм конопли, зип-пакеты, бидон, семена конопли и электронные веси.

Читайте также: Закладчик с Харькова ждет суда в СИЗО

17 декабря правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступного деяния.

Если вину харьковчанина докажут ему может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове патрульные задержали закладчицу, которая распространяла наркотики в Немышлянском районе.