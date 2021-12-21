Харьковчанин в квартире, где жили его дети, хранил коноплю (видео)

Мужчина хранил дома наркотические вещества для дальнейшей перепродажи.
Напомним, ранее в Харькове патрульные задержали закладчицу, которая распространяла наркотики в Немышлянском районе.
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Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
В Харьков пришли морозы: до -9°C по городу и -14°C – по области. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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