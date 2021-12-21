 На Харьковщине зверски убили кошку и повесили на церковных воротах

Жестокое убийство животного произошло с. Чкаловском, Чугуевского района.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой наинстаграм зооволонтеров организации kotikdom_kharkiv.
Волонтеры обнаружили трёхлапую кошку мертвой. Живодер демонстративно повесил животное на ворота местной церкви.
Ранее волонтеры пытались пристроить Мальву в новую семью или хотя бы на передержку после стерилизации животного. У кошки также была раздробленна задняя лапка.
"Мальва-трехцветная пушистая красотка, которую пришлось после стерилизации выпустить на улицу. К сожалению, по тому, что сказали жители домов, которые рядом, женщина, со злости, что кошка заходит в подъезд, дверью прибила кошечке лапку. Теперь лапа раздроблена, зажила и кошечка хромает, лапа длиннее другой, возможно только ампутация и спасти нельзя, но кошке надо к врачу. Ей нужна передержка или дом, она не сможет убежать от собак!!!" - говорилось в сообщении волонтеров.
Кто совершил это зверство и с какой целью - волонтеры не знают.
Ранее мы писали, что в селе Козиевка Краснокутского района мужчина завязал веревку вокруг шеи собаки и пронес ее по улице повешенной через плечо, что привело к смерти животного.
Умершую собаку мужчина повесил на дерево у домовладения заявительницы.
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