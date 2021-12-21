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21.12.2021  12:45   Виталий Хиневич

Сделал человека инвалидом - получи срок: в Харькове осудили правоохранителя

Сотрудник полиции нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что 24 февраля 2017 года сотрудник патрульной полиции, двигаясь по улице Чкалова со скоростью не менее 90 километров в час, допустил наезд на пешехода. В результате чего 29-летний мужчина получил тяжелые травмы из-за которых стал инвалидом.
 
Следствие установило, что потерпевший переходил дорогу на нерегулированном пешеходном переходе, а служебный автомобиль двигался без специального звукового сигнала.
 
 
20 декабря суд приговорил патрульного к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Также суд взыскал с виновника ДТП в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере 310 тысяч гривен.
 
В свою очередь прокуратура будет обжаловать указанный приговор суда, так как считает его мягким в виду степени преступления. 
 
Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого и Александровского проспекта.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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