21.12.2021 12:55 Виталий Хиневич

Харьковский метрополитен анонсировал график работы в новогоднюю ночь

В Харькове метро в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 3:00 1 января 2022 года. Кроме этого, наземный коммунальный транспорт от станций метро по основным направлениям будет курсировать до 4:00 1 января.

Кроме того, до 4:00 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро предложат городским автоперевозчикам.

Напомним, в Харькове новые дорожные знаки будут показывать оптимальную скорость движения, чтобы автомобили попадали в "зеленую волну" светофоров.