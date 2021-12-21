    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Харьковский метрополитен анонсировал график работы в новогоднюю ночь
21.12.2021  12:55   Виталий Хиневич

Харьковский метрополитен анонсировал график работы в новогоднюю ночь

В Харькове метро в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше.

Метро Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 3:00 1 января 2022 года. Кроме этого, наземный коммунальный транспорт  от станций метро по основным направлениям будет курсировать до 4:00 1 января.
 
Кроме того, до 4:00 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро предложат городским автоперевозчикам. 
 
Напомним, в Харькове новые дорожные знаки будут показывать оптимальную скорость движения, чтобы автомобили попадали в "зеленую волну" светофоров.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  транспорт, новый год, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.12 Дороги и транспорт Новая авиакомпания запускает рейс между Киевом и Харьковом 24.11 Дороги и транспорт В Харькове планируют внедрить интеллектуальную систему управления дорожным движением 22.11 Дороги и транспорт Названы регионы Украины - злостные нарушители пассажирских перевозок в карантин
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 