21.12.2021 13:10 Евгений Клочко

Запрет пластиковых пакетов в Украине: супермаркеты ожидают строгие проверки

Правительство утвердило определенные критерии, по которым будет оцениваться степень риска от хозяйственной деятельности в сфере распространения пластиковых пакетов.

Об этом говорится в постановлении от 20 декабря 2021 г. № 1347. Документ регулирует периодичность плановых мероприятий госнадзора (контроля) за соблюдением требований об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины:

с высокой степенью риска - не чаще одного раза в 2 года;

со средней степенью риска - не чаще одного раза в 3 года;

с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в 5 лет.

распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов, запрещенных законодательством

распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов с ненадлежащей маркировкой

бесплатное распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов.

Отнесение субъекта хозяйствования к высокой, средней или незначительной степени риска проводится с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям, по такой шкале:

от 41 до 100 баллов - высокой степени риска;

от 21 до 40 баллов - до средней степени риска;

от 0 до 20 баллов - до незначительной степени риска.

Напомним, в Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты. Теперь большие пакеты для упаковки товаров толщиной более 50 мкм будут стоить от 2 гривен и выше.