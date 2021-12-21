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21.12.2021  13:10   Евгений Клочко

Запрет пластиковых пакетов в Украине: супермаркеты ожидают строгие проверки

Правительство утвердило определенные критерии, по которым будет оцениваться степень риска от хозяйственной деятельности в сфере распространения пластиковых пакетов.

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Об этом говорится в постановлении от 20 декабря 2021 г. № 1347. Документ регулирует периодичность плановых мероприятий госнадзора (контроля) за соблюдением требований об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины:
 
  • с высокой степенью риска - не чаще одного раза в 2 года;
  • со средней степенью риска - не чаще одного раза в 3 года;
  • с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в 5 лет.
Список нарушений:
 
  • распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов, запрещенных законодательством
  • распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов с ненадлежащей маркировкой
  • бесплатное распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов.
Отнесение субъекта хозяйствования к высокой, средней или незначительной степени риска проводится с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям, по такой шкале: 
 
  • от 41 до 100 баллов - высокой степени риска; 
  • от 21 до 40 баллов - до средней степени риска; 
  • от 0 до 20 баллов - до незначительной степени риска.

Напомним, в Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты. Теперь большие пакеты для упаковки товаров толщиной более 50 мкм будут стоить от 2 гривен и выше.

Тэги:  пластиковые пакеты, запрет, харьков
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