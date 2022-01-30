30.01.2022 15:46 Евгений Клочко

Пластиковые пакеты в Украине с 1 февраля станут гораздо дороже

С 1 февраля предпринимателей обяжут установить минимальные цены на пластиковые пакеты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на решение Кабмина. Отныне украинские супермаркеты обязаны будут продавать пластиковые пакетики не дешевле 2 грн. Такое нововведение обусловлено запретом на бесплатное распространение пластиковых пакетов, которое вступило в силу в декабре минувшего года. Тогда супермаркеты установили символические цены в размере от 1 коп. до 12 коп. за "кулек".

Ряд заведений общественного питания продавал их по 5 грн, а другие вовсе отказались от них и заменили экологически чистыми бумажными пакетами.

С 1 февраля 2022 года стоимость пакетов должна быть не меньше:

2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;

2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;

3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Касаются они пакетов со стенками толщиной более 50 мкм, которые предназначены для упаковки и транспортировки продуктов питания. То есть речь идет не о тонких так называемых "маечках".

Также, постановлении правительства от 20 декабря 2021 г. № 1347. вводится периодичность плановых мероприятий госнадзора (контроля) за соблюдением требований об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Теперь супермаркеты ожидают строгие проверки в плане оборота пластиковых пакетов.

Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. Согласно закону № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", за несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 8500 грн. Это был первый этап запрета, впереди еще два.

Второй этап – запрет распространения пакетов до 50 мкм. Его планируют на март следующего года. А третий этап приходится на начало 2023 года и включает в себя полный запрет использования пактов до 50 мкм.

Ранее РЕДПОСТ писал, на чем наживаются супермаркеты , и что делает им 70% выручки. Больше всего выручки супермаркетам приносят всего 3 продуктовые категории, преимущественно импортные.