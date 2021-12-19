19.12.2021 11:35 Валерия Кононова

Последствия запрета пластиковых пакетов в Украине

Новый законопроект, принятый в Украине, заботится об экологии, однако его последствия могут повлиять на экономику.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление директора Ассоциации франчайзинга Андрея Кривоноса в эфире телеканала Украина 24.

Сообщается, что все представители бизнеса, которых коснулись ограничения данного закона, отреагируют с высокой долей вероятности повышением цен на товары. Андрей Кривонос заявляет с уверенностью, что пластиковым пакетам вообще не место в торговле, и они априори не должны фигурировать в обороте. Ведь эта продукция не приносит никакой пользы ни человечеству, ни планете.

Но и реакцию бизнеса не отрицает, ведь экологичность обойдется недешево. А потому компенсацией этих затрат может стать повышение цен на продукты. Могут возрасти цены на товары, которые ранее требовали упаковки в пластиковые пакеты.

Сейчас магазины ставят символические цены за так называемые «маечки». Это от 1 до 50 копеек. В тот момент как постановлением "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты" предусмотрены цены от 2 до 3 гривен в зависимости от вида пакета.

Напомним, отказ от упаковки продукции в пластик должен пройти в три этапа. Сейчас Украина находится на первом этапе – отсутствие бесплатных пластиковых пакетов. Второй – запрет распространения пакетов до 50 мкм. Его планируют на март следующего года. А третий этап приходится на начало 2023 и включает в себя полный запрет использования пактов до 50 мкм.