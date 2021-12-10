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10.12.2021  10:10   Анжелика Демидова

Запрет пластиковых пакетов: как теперь работают супермаркеты

С 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. С самого утра корреспондент портала РЕДПОСТ отправилась в некоторые супермаркеты города и выяснила за какие пакеты и сколько теперь придётся платить.

Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
8 часов утра. В супермаркете АТБ на привычном месте стойки с одноразовыми "маечками", которыми раньше покупатели могли пользоваться бесплатно. Рядом указатели, что теперь за них придётся платить. За пакетик без ручек - 9 копеек. и с ручками - 12 копеек.
 
Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
В продаже имеются и упаковки таких же пакетов, правда, цена за  100  штук почти 21 гривен.
 
Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
В супермаркете "Класс" у метро Индустриальная, одноразовые "кулёчки" в свободном доступе.
 
Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
Никаких опознавательных знаков о новшествах в законодательстве. Не входит пакет и в стоимость покупки на кассе. Кассиры, объясняют, мол, ничего не знаем, распоряжений от руководства не поступало, "кулечки" бесплатны. 
 
Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
В супермаркете "Восторг" одноразовые пакеты со стоек вообще убрали.
 
Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
Здесь предлагают бесплатно бумажные пакеты, а также сумки для овощей за 35 гривен. 
 
Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
Но в некоторых местах тонкий пакетик всё же есть, правда, с надписью торговой сети. На кассе сказали, что он бесплатный, но только для" первичной" покупки. 
 
Запрет пластиковых пакетов в Украине: теперь только платные
 
Что же касается "вторичной" покупки, то стоимость пакета уже будет составлять 3 грн, правда, какого именно пакета кассиры затруднились ответить. 
 
В первый день действия Закона "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", ещё не все торговые сети разобрались в нюансах и в некоторых магазинах одноразовых пакетиков можно набрать даром впрок. 
 
Однако Законом ещё предусмотрено 3 месяца для того, чтобы пластиковые пакеты вывести из оборота полностью
 
Стоит отметить, что Законом за бесплатное распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен, за повторное нарушение — 3400−8500 гривен.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове начали устанавливать контейнеры для опасных отходов. В верхний отсек можно выбрасывать люминисцентные лампы. Ниже - простые энергосберегающие лампы. Также есть отсек для батареек и бытовых аккумуляторов и отсек для ртутных термометров.
 
Тэги:  пластиковые пакеты, харьков
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вовка передозировка // 2021-12-10 11:14:37 // Ответить
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