10.12.2021 10:10 Анжелика Демидова

Запрет пластиковых пакетов: как теперь работают супермаркеты

С 10 декабря в Украине запрещено использование бесплатных пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг. С самого утра корреспондент портала РЕДПОСТ отправилась в некоторые супермаркеты города и выяснила за какие пакеты и сколько теперь придётся платить.

8 часов утра. В супермаркете АТБ на привычном месте стойки с одноразовыми "маечками", которыми раньше покупатели могли пользоваться бесплатно. Рядом указатели, что теперь за них придётся платить. За пакетик без ручек - 9 копеек. и с ручками - 12 копеек.

В продаже имеются и упаковки таких же пакетов, правда, цена за 100 штук почти 21 гривен.

В супермаркете "Класс" у метро Индустриальная, одноразовые "кулёчки" в свободном доступе.

Никаких опознавательных знаков о новшествах в законодательстве. Не входит пакет и в стоимость покупки на кассе. Кассиры, объясняют, мол, ничего не знаем, распоряжений от руководства не поступало, "кулечки" бесплатны.

В супермаркете "Восторг" одноразовые пакеты со стоек вообще убрали.

Здесь предлагают бесплатно бумажные пакеты, а также сумки для овощей за 35 гривен.

Но в некоторых местах тонкий пакетик всё же есть, правда, с надписью торговой сети. На кассе сказали, что он бесплатный, но только для" первичной" покупки.

Что же касается "вторичной" покупки, то стоимость пакета уже будет составлять 3 грн, правда, какого именно пакета кассиры затруднились ответить.

В первый день действия Закона "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", ещё не все торговые сети разобрались в нюансах и в некоторых магазинах одноразовых пакетиков можно набрать даром впрок.

Однако Законом ещё предусмотрено 3 месяца для того, чтобы пластиковые пакеты вывести из оборота полностью

Стоит отметить, что Законом за бесплатное распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен, за повторное нарушение — 3400−8500 гривен.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове начали устанавливать контейнеры для опасных отходов . В верхний отсек можно выбрасывать люминисцентные лампы. Ниже - простые энергосберегающие лампы. Также есть отсек для батареек и бытовых аккумуляторов и отсек для ртутных термометров.