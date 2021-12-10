Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 288 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 424 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 238 860 человек. Выздоровело 215 120 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 775 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 303 человек (в том числе 288 жителей города Харькова). 38 человек заболели в Лозовском районе, 27 – в Чугуевском, 19 – в Богодуховском, 15 – в Красноградском, 12 – в Купянском, 10 – Изюмском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 декабря.
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