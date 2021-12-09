09.12.2021 10:13 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 566 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 238 436 человек. Выздоровело 213 675 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 18 829 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 278 человек (в том числе 227 жителей города Харькова). 74 человека заболели в Изюмском районе, 49 – в Чугуевском, 42 – в Красноградском, 42 – в Богодуховском, 42 – в Лозовском, 39 – в Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 декабря.