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09.12.2021  09:29   Рита Парфенова

В Харькове 9 декабря изменится маршрут движения троллейбусов №3

В четверг, 9 декабря, с 10.00 до 13.00 троллейбусы №3 временно изменят направление движения.


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Движение троллейбусов запрещается по ул. Двенадцатого Апреля, на участке от Московского до Александровского проспектов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со сслкой на Департамента инфраструктуры.

В указанное время СКП «Харьковзеленстрой» будет проводить работы по кронированию деревьев на этом участке.

С 10.00 до 13.00 троллейбусы будут ходить так: РК «ул. Университетская» – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – просп. Гагарина – просп. Героев Сталинграда – просп. Александровский – бульвар Богдана Хмельницкого – перекресток бульвара Богдана Хмельницкого / просп. Московского.

Напомним, движение по площади Свободы, на участке от перекрестка улиц Сумской и Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, перекрыто до 11 февраля 2022 года.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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