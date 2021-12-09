В части Индустриального района Харькова отключат отопление 9 декабря

Подача отопления в части домов Индустриального района Харькова будет прекращена до 20.00 во вторник, 9 декабря.
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".
Отключения связано с необходимостью устранения дефекта трубопровода диаметром 300 мм на улице Библика,55
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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