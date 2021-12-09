09.12.2021 09:19 Рита Парфенова

В части Индустриального района Харькова отключат отопление 9 декабря

Подача отопления в части домов Индустриального района Харькова будет прекращена до 20.00 во вторник, 9 декабря.

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".



Отключения связано с необходимостью устранения дефекта трубопровода диаметром 300 мм на улице Библика,55

9 декабря будет отключено теплоснабжение в домах:

ул. Двенадцатого Апреля , 12, 14, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10/46;

, 12, 14, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10/46; ул. Библика, 42, 44, 44А, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 57А, 43;

42, 44, 44А, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 57А, 43; пр. Александровский , 109, 111, 113, 115;

, 109, 111, 113, 115; ул. Мира , 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 48/1, 50, 52/2, 54/1, 56, 56А, 60, 62, 64, 66;

, 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 48/1, 50, 52/2, 54/1, 56, 56А, 60, 62, 64, 66; ул. Косарева , 44, 46, 48;

, 44, 46, 48; ул. Станкостроительная , 2, 3, 5, 6, 8, 9;

, 2, 3, 5, 6, 8, 9; пр. Индустриальный, 13, 7, 9



На предприятии сообщили, что теплоснабжение возобновят сразу после окончания ремонтных работ. Расчетное время подачи тепла – 20.00

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».