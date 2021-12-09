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09.12.2021  09:19   Рита Парфенова

В части Индустриального района Харькова отключат отопление 9 декабря

Подача отопления в части домов Индустриального района Харькова будет прекращена до 20.00 во вторник, 9 декабря.

Отключение отопления в Харькове

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

Отключения связано с необходимостью устранения дефекта трубопровода диаметром 300 мм на улице Библика,55

9 декабря будет отключено теплоснабжение в домах:

  • ул. Двенадцатого Апреля, 12, 14, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10/46;
  • ул. Библика, 42, 44, 44А, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 57А, 43;
  • пр. Александровский, 109, 111, 113, 115;
  • ул. Мира, 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 48/1, 50, 52/2, 54/1, 56, 56А, 60, 62, 64, 66;
  • ул. Косарева, 44, 46, 48;
  • ул. Станкостроительная, 2, 3, 5, 6, 8, 9;
  • пр. Индустриальный, 13, 7, 9
     
На предприятии сообщили, что теплоснабжение возобновят сразу после окончания ремонтных работ. Расчетное время подачи тепла – 20.00

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Тэги:  отопление, харьков
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