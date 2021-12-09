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09.12.2021  08:38   Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 9 декабря. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Астрономическая, 37 (п. №9, стояк) до 20:00 9 декабря,
  • ул. Леся Сердюка, 56 (п. №1) до 20:00 9 декабря.

Московский район:

  • ул. Родниковая, 15 (п. №3) до 17:00 9 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69 (п. №3, стояк) до 17:00 9 декабря.

Новобаварский район:

  • пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1,2) до 20:00 9 декабря,
  • ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря,
  • пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 9 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Золочевская, 12 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 23-а (п. №1-3) до 20:00 9 декабря,
  • ул. Клочковская, 237 до 20:00 9 декабря,  
  • пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 9 декабря,
  • ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря,
  • пр. Победы, 71-б (стояк) до 20:00 9 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 8 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов семи районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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