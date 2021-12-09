09.12.2021 08:38 Рита Парфенова
В шести районах Харькова отключат холодную воду 9 декабря. Список адресов
В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
ул. Астрономическая, 37 (п. №9, стояк) до 20:00 9 декабря,
-
ул. Леся Сердюка, 56 (п. №1) до 20:00 9 декабря.
Московский район:
-
ул. Родниковая, 15 (п. №3) до 17:00 9 декабря,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69 (п. №3, стояк) до 17:00 9 декабря.
Новобаварский район:
-
пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1,2) до 20:00 9 декабря,
-
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.
Слободской район:
-
пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря,
-
пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 9 декабря.
Холодногорский район:
-
ул. Золочевская, 12 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Рымарская, 23-а (п. №1-3) до 20:00 9 декабря,
-
ул. Клочковская, 237 до 20:00 9 декабря,
-
пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 9 декабря,
-
ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря,
-
пр. Победы, 71-б (стояк) до 20:00 9 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 8 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов семи районов Харькова.
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