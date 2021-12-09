09.12.2021 08:14 Анжелика Демидова

Обязательная вакцинация: кого с 9 декабря не допустят к работе

Работники профессий, которые включены в список обязательной вакцинации против коронавируса, но не сделавшие хотя бы одну прививку против COVID-19, с 9 декабря не должны быть допущены к работе



РЕДПОСТ

Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Минздрава.



В ведомстве предупреждают, что с сегодняшнего дня, 9 декабря, вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому, теперь наряду с работниками центральных и местных органов исполнительной власти и педагогами, CОVID-вакцинация является обязательной также для:

соцработников,

сотрудников государственных предприятий, учреждений и организаций,

работников стратегически важных предприятий.

В Минздраве при этом отмечают, что заставить вакцинироваться никто не вправе, это добровольная процедура, однако, напоминают украинцам об их социальной ответственности. Особо взывают к сознательности тех, кому по работе приходится общаться с большим количеством людей, уверяют, что вакцинация необходимы, для того, чтобы не подвергать их опасности заразиться COVID-19.

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Не вакцинированных работников указанных профессий руководство предприятий не имеет права допускать к работе, такие сотрудники должны быть отстранены от без содержания заработной платы.



Напомним, полный цикл вакцинации прошли 588 319 работников школ, это 90,2% Более 43 тысяч ожидают второй дозы вакцины против коронавируса. Харьковская область вошла в 5-ку лидеров по вакцинации двумя дозами - 95,6% работников образования.