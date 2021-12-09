09.12.2021 08:00

9 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

По народному календарю сегодня Юрьев день.

По традиции в этот день, если человека впереди ждала дальняя дорога, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути.

Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодце. Если ни плеска, ни шороха из колодца слышно не было — ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.

По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава».

* * *

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.



9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.



Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Конвенция – первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.



* * *



9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.



Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.



Также в этот день...



В 1608 году родился Джон Мильтон, английский поэт и мыслитель («Потерянный рай»).



1842 – в Англии выпущена первая рождественская открытка.



1884 – Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки. А говорят, зимы раньше суровые были...



1916 – родился Кирк Дуглас, американский актер («Спартак», «Жадность», «Оскар»), отец двух актеров, Майкла и Эрика Дугласов, и двух продюсеров – Джоэля и Питера Дугласов.



1929 – организовано Реологическое общество – некоммерческое научное общество, объединяющее физиков, химиков, биологов, инженеров и математиков, проявляющих интерес к проблемам реологии – науке о деформациях и текучести материалов.



1934 – родилась Джуди Денч, английская актриса («Шоколад», «Гордость и предубеждение», «Как важно быть серьезным» и начальница М. агента 007 в «бондиане»).



1953 – родился Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер.



1968 – американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института представил первую в мире компьютерную мышь. Изобретение Дугласа Энгельбарта представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.



1997 – сделали первый телефонный звонок в сети мобильной связи «Киевстар»



2005 – в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» – знаменитых двухэтажных красных автобусов.



2007 – в Ялте открыт памятник Тарасу Шевченко.



2011 – заявила о закрытии украинская студия GSC Game Publishing, разработавшая известные игры S.T.A.L.K.E.R. и Казаки. S.T.A.L.K.E.R.2, проект компании GSC Game World, был заморожен.



Именины отмечают: Афанасий, Василий, Георгий (Егор, Егорий, Юрий), Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.