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29.11.2021  11:55   Евгений Клочко

Стало известно, сколько учителей без COVID-сертификата отстранены от работы в Украине

В целом более 563 тысячи работников образования в Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Министерства образования.

Учителя без COVID-сертификата отстранены от работы
 
Согласно статистике, одной дозой вакцинировано 96,5% сотрудников, из них две прививки получили 86,4%. Ещё неделю назад этот показатель был на отметке 84,5%.
 
Харьковская область вошла в пятёрку лидеров. Работников образовательной сферы, которые прошли полный цикл иммунизации 93,5%. На несколько десятых процента регион опережают Черкасская, Донецкая, Сумская и Луганская области. 
 
 
А вот антилидерами признаны Ровенская и Киевская область, где наибольшее количество отстранённых работников из-за отсутствия обязательных COVID-документов - 384 и 281 человек соответственно. Всего же, по информации Министерства образования, не допущены к работе по этой причине в Украине 2,8 тысяч педагогических работников учреждений общего среднего образования. 
 
Напомним, в Украине дистанционно продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в «красной» зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).
 
Тэги:  коронавирус, харьков, вакцинация, covid-19
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