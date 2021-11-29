29.11.2021 11:55 Евгений Клочко

Стало известно, сколько учителей без COVID-сертификата отстранены от работы в Украине

В целом более 563 тысячи работников образования в Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Министерства образования.

Согласно статистике, одной дозой вакцинировано 96,5% сотрудников, из них две прививки получили 86,4%. Ещё неделю назад этот показатель был на отметке 84,5%.

Харьковская область вошла в пятёрку лидеров. Работников образовательной сферы, которые прошли полный цикл иммунизации 93,5%. На несколько десятых процента регион опережают Черкасская, Донецкая, Сумская и Луганская области.

А вот антилидерами признаны Ровенская и Киевская область, где наибольшее количество отстранённых работников из-за отсутствия обязательных COVID-документов - 384 и 281 человек соответственно. Всего же, по информации Министерства образования, не допущены к работе по этой причине в Украине 2,8 тысяч педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Напомним, в Украине дистанционно продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в «красной» зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).