29.11.2021 09:54 Евгений Клочко

"Среди антиваксов есть даже академики!" - министр Ляшко в шоке

Пандемия COVID-19 только подтвердила правильность решения ВОЗ, которая ещё в 2018 году отнесла такое явление, как "недоверие к вакцинам", к 10 угрозам общественному здоровью.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра здравоохранения. Виктор Ляшко рассказал, что противники вакцинации существовали всегда, но недоумевает, как в XXI веке, в мире высоких технологий и прогресса, можно не доверять научным открытиям, не понимать сути вакцинации. Более того, считает, что сейчас, в период глобальной пандемии, сегодняшние антивакцинаторские настроения можно расценивать как преступление.

«В СМИ скандалят антивакцинаторы. В Медицинской академии антивакцинаторы постоянно находятся в меньшинстве, но они постоянно получают слово на заседаниях и транслируют свою точку зрения. Антивакцинаторские настроения распространяют даже академики, которые поддерживают вакцинацию, но в кулуарах рассказывают своим студентам, что тот, кто изобрел вакцину убийца, потому что от вакцины умер какой-то человек", - пишет Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбук.

Подобные заявления, по словам главы министерства, представляют прямую угрозу и дискредитацию вакцинальной кампании, а технологии, применяемые противниками COVID-прививок, сравнивает с политическими и считает их более чем неуместными.

"Для борьбы с наукой используются те же технологии, что и в предвыборной борьбе. Но природа науки иная – здесь не столь важно" общественное мнение" и неважный процент людей, голосующий за то или иное решение. Потому что науку всегда двигает вперёд меньшинство", - пишет министр.

В качестве примера, глава Минздрава, приводит Луи Пастера, который изобрёл вакцину против бешенства и 6 июля 1885 года привил ее 9-летнему мальчику, который стал первым, кто был укушен бешеной собакой и не умер. И уже тогда, говорит Виктор Ляшко, фиксировались факты, когда человек, недоверявший научным открытиям, после укуса бешеным животным, всё таки бежал в Пастеровский институт с надеждой на спасение.

Поэтому, министр уверен, что медики сегодня должны ответственно относиться к своим призывам и словам. А каждый украинец должен позаботится о своей жизни и здоровье и сделать прививку против COVID-19, пункты вакцинации рядом и вакцина в наличие на выбор.

Напомним, медработников, которые выступают против вакцинации от COVID-19, ожидает наказание. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что министерство намерено вмешаться в ситуацию и применить соответствующие санкции непосредственно к тем врачам, которые имеют низкие показатели COVID-вакцинации, потому что возможная причина – откровенное выступление медиков против прививок.