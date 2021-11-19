19.11.2021 13:35 Евгений Клочко

Почему украинцы боятся вакцинироваться и кто на этом зарабатывает?

Среди нас живут люди, которые спекулируют на страхах вокруг вакцинации против COVID-19 и порой зарабатывают огромные деньги на них, предлагая сомнительные методы лечения коронавирусной болезни.

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Об этом собощает РЕДПОСТ со ссылкой на Апостроф TV. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий Кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Сергей Крамарев рассказал, что противники прививок делятся на несколько категорий.

Первая из них - "идейные антивакцинаторы", которые уверены, что вакцинация не нужна и может навредить. К счастью, таких людей очень немного.

"Вторая категория – люди, которые хотят на этом заработать, например, гомеопаты. Они утверждают, что вакцинация абсолютно бесполезна и ее можно заменить гомеопатическими препаратами, которые сами и продают", - говорит инфекционист.

Но больше всего антивакцинаторов – это люди, которые до конца не поняли важность и необходимость вакцинации, подчеркивает доктор медицинских наук.

"С этими людьми должно работать государство и медицина. То есть, убеждать их в необходимости вакцинации, приводить примеры того, что там, где нет вакцинации, может быть беда или даже смерть", - подытожил Сергей Крамарев.

Напомним, Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина , а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".