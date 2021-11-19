19.11.2021 13:50 Виталий Хиневич

На что готова мать Коли Харьковского: женщина впервые вышла на связь

Беседа с Марией Дегтярь, матерью подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, состоялась в студии телеканала «Украина».

Фото: эфир телеканала" Украина"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».

Отмечается, что женщина вышла нас связь при помощи «Скайпа» из Германии. Она рассказала, что перед отъездом за границу приобрела для себя подержанный автомобиль (тот самый Infinity - ред.) и оставила его частному автослесарю для проведения технического осмотра.

Также она уточнила, что данный автомобиль оформлен на ее имя и право владения им не передавала своему несовершеннолетнему сыну.

Мария заявила, что никогда не давала разрешение управлять автомобилем своему сыну и не передавала ему ключи от авто.

Более того, перед отъездом за границу она забрала комплект ключей и документы на авто после того, как на ее сына патрульными был составлен протокол за вождение автомобиля без водительских прав.

Женщина попросила прощения у близких погибшего в ДТП, а также пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим в той ужасной аварии.

Мария Дегтярь подчеркнула, что готова принять любое решение суда, каким бы оно ни было.

Напомним, следователи дела о смертельном ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина возбудили дело в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского. Им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.