19.11.2021 12:15 Виталий Хиневич

ДТП на Гагарина: ДНК-экспертиза показала, кто был за рулем Infinity

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила совпадение ДНК-профиля, имеющегося на фронтальной подушке безопасности автомобиля Infinity с ДНК-профилем Николая Харьковского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление адвоката Валентина Рыбина.

Отмечается, что учитывая полученный материал с камер видеонаблюдения, а также показания очевидцев смертельного происшествия, можно смело утверждать, что за рулем был именно Николай Харьковский.

«Таким образом, учитывая данные с видеокамер, а также показания свидетелей происшествия - пассажиров автомобиля, которым управлял «несовершеннолетний гонщик», принимая во внимание данные экспертизы, можем с уверенностью утверждать о нахождении за рулем автомобиля именно подозреваемого, и никого, кроме него», - сообщил Рыбин.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.