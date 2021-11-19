    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП на Гагарина: ДНК-экспертиза показала, кто был за рулем Infinity
19.11.2021  12:15   Виталий Хиневич

ДТП на Гагарина: ДНК-экспертиза показала, кто был за рулем Infinity

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила совпадение ДНК-профиля, имеющегося на фронтальной подушке безопасности автомобиля Infinity с ДНК-профилем Николая Харьковского.

ДТП на проспекте Гагарина в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление адвоката Валентина Рыбина. 
 
Отмечается, что учитывая полученный материал с камер видеонаблюдения, а также показания очевидцев  смертельного происшествия, можно смело утверждать, что за рулем был именно Николай Харьковский.
 
«Таким образом, учитывая данные с видеокамер, а также показания свидетелей происшествия - пассажиров автомобиля, которым управлял «несовершеннолетний гонщик», принимая во внимание данные экспертизы, можем с уверенностью утверждать о нахождении за рулем автомобиля именно подозреваемого, и никого, кроме него»,  - сообщил Рыбин. 
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
 
Источник:   Валентин Рыбин
 Тэги:  дтп, николай харьковский, экспертиза, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.11 Криминал и происшествия Пожилой мотоциклист пострадал в ДТП под Харьковом (фото) 19.11 Криминал и происшествия Пешехода сбили насмерть под Харьковом (видео) 18.11 Криминал и происшествия ДТП: появилось видео момента смертельной аварии в Харькове (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 