19.11.2021 12:32 Евгений Клочко

В Люботине начали монтировать крышу будущего спорткомплекса

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Люботине проходит в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Строительные работы на объекте стартовали в апреле текущего года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

На данный момент на объекте устанавливают внутренние перегородки здания. После этого строители будут утеплять кровлю и все здание.

Также на территории физкультурно-оздоровительного комплекса будет установлена отдельная котельная на твердом топливе.

Кроме того, во время работ по благоустройству планируется установить площадку с искусственным покрытием.

На территории ФОКа можно будет заниматься разными видами спорта: минифутболом, волейболом, баскетболом, боксом, борьбой. К тому же будут созданы все условия для маломобильных групп населения.

В текущем году в Люботине в рамках Программы Президента «Большое строительство» был реконструирован детский сад №5. По словам Вячеслава Рубана, в следующем году надеются попасть в Программу с проектом реконструкции Люботинской городской больницы.

Напомним, в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» 23 августа 2021 года в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили флагшток . Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.