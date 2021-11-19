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19.11.2021  12:32   Евгений Клочко

В Люботине начали монтировать крышу будущего спорткомплекса

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Люботине проходит в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

ФОК в Люботине
 
Строительные работы на объекте стартовали в апреле текущего года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.
 
На данный момент на объекте устанавливают внутренние перегородки здания. После этого строители будут утеплять кровлю и все здание.
 
ФОК в Люботине
 
Также на территории физкультурно-оздоровительного комплекса будет установлена отдельная котельная на твердом топливе.
 
Кроме того, во время работ по благоустройству планируется установить площадку с искусственным покрытием.
 
На территории ФОКа можно будет заниматься разными видами спорта: минифутболом, волейболом, баскетболом, боксом, борьбой. К тому же будут созданы все условия для маломобильных групп населения.
 
ФОК в Люботине
 
В текущем году в Люботине в рамках Программы Президента «Большое строительство» был реконструирован детский сад №5. По словам Вячеслава Рубана, в следующем году надеются попасть в Программу с проектом реконструкции Люботинской городской больницы.
 
Напомним, в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» 23 августа 2021 года в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили флагшток. Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  люботин, спорткрмплекс, харьков
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