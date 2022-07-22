    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом дитину били та тримали разом з козами (фото)
22.07.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Під Харковом дитину били та тримали разом з козами (фото)

Під Харковом правоохоронці притягнули до відповідальності жінку.

Била та тримала разом з козами дитину у Люботині. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 22 липня 2022 року працівники ювенальної превенції під час рейду у Люботині виявили факт неналежного виконання опікуном обов’язків щодо виховання дитини.
 
Бабуся є опікуном 15-річної онуки та виховує її самостійно, батьки дівчини були позбавлені батьківських прав. 
Під час перевірки поліцейські виявили неналежні умови проживання дитини, в помешканні де проживає дівчинка, жінка тримає кіз.  Крім того, зі слів неповнолітньої, бабуся виховує її зі застосуванням фізичної сили.
 
Щодо 52-річної жительки м. Люботин поліцейські склали адмінпротокол про вчинення домашнього насильства та невиконання обов'язків.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение, жестокое обращение, харьков, люботин
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Надзвичайні події Под Харьковом велосипедист прикатил в больницу с дырой в животе 11.02 Надзвичайні події Изнасиловал и ограбил девушку: в Харькове осужден преступник (фото) 10.02 Надзвичайні події Жестоко избивал ребенка: под Харьковом домашним насильником занялась полиция
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 