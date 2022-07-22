22.07.2022 20:59 Дмитрий Колоней

Під Харковом дитину били та тримали разом з козами (фото)

Під Харковом правоохоронці притягнули до відповідальності жінку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, 22 липня 2022 року працівники ювенальної превенції під час рейду у Люботині виявили факт неналежного виконання опікуном обов’язків щодо виховання дитини.

Бабуся є опікуном 15-річної онуки та виховує її самостійно, батьки дівчини були позбавлені батьківських прав.

Під час перевірки поліцейські виявили неналежні умови проживання дитини, в помешканні де проживає дівчинка, жінка тримає кіз. Крім того, зі слів неповнолітньої, бабуся виховує її зі застосуванням фізичної сили.

Щодо 52-річної жительки м. Люботин поліцейські склали адмінпротокол про вчинення домашнього насильства та невиконання обов'язків.