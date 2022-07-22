22.07.2022 21:21 Дмитрий Колоней

Лохина: аналітики прогнозують змінення цін

Що буде з ринковою вартістю ягоди.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Agro Times, аналітики прогнозуют здешевлення лохини. Воно обумовлене розширенням площ під культурою, гарним врожаєм цього року, міграцією основних споживачів – 6 млн жінок і дітей за кордон, труднощі з логістикою та експортом та очікуванням високого врожаю в Європі.

Експерти проєкту зазначають, що третій тиждень поспіль місцеві виробники майже щодня корегують відпускні ціни на зібраний врожай, оскільки пропозиція лохини на внутрішньому ринку продовжує збільшуватись, що тільки надає підтримку раніше встановленим негативним ціновим тенденціям.

На думку аналітиків, передумовою вище представленої ситуації були сприятливі погодні умови навесні та першій половині літа для вирощування лохини, як і інших ягід цього сезону. Іншими важливими факторами, які продовжують надавати підтримку падінню цін на лохину, є збільшення посадкових площ під ягодою за останні 5-7 років й початок плодоношення нових великих плантацій у північних та західних регіонах України. Також додають факт вимушеної міграції за межі України головних споживачів ягід в Україні, а саме близько 6 млн жінок та дітей.

Враховуючи усі фактори, можна сміливо припустити, що ціни на лохину цього сезону ще й близько не наблизились до мінімальних позначок, через те що збір ягід у деяких господарствах тільки входить в активну фазу. До того ж, українські виробники не мають впевненості щодо активного експорту лохини у країни ЄС, через високі очікування на врожай у країнах-виробниках лохини у Європі. Крім того, не варто відкидати й логістичні труднощі, виникненню яких сприяло вторгнення російської армії в Україну.