22.07.2022 22:06 Дмитрий Колоней
Обстріл Харківщини: частково зруйновано підприємство (фото)
На Харківщині зафіксовано злочин окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, в ніч на 22 липня 2022 року загарбники обстріляли приміщення приватного підприємства у селищі Рогань Харківського району.
Внаслідок ракетного удару окупантів повністю зруйновано адміністративну та виробничу будівлі підприємства.
Огляд місця події проводили прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.
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