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22.07.2022  22:06   Дмитрий Колоней

Обстріл Харківщини: частково зруйновано підприємство (фото)

На Харківщині зафіксовано злочин окупантів.

Обстріл Харківщини: частково зруйновано підприємство
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, в ніч на 22 липня 2022  року загарбники обстріляли приміщення приватного підприємства у селищі Рогань Харківського району.
 
Внаслідок ракетного удару окупантів повністю зруйновано адміністративну та виробничу будівлі підприємства. 
 
Обстріл Харківщини: частково зруйновано підприємство
 
Огляд місця події проводили прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.
 
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, обстрел рогани, харьков
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