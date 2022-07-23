23.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 липня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.

До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +15°...+19°C (відчувається як +15°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 50%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +27°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 49%. Температура повітря +22°...+20°C (відчувається як +26°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.