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23.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 липня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.

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До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +15°...+19°C (відчувається як +15°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 50%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +27°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 49%. Температура повітря +22°...+20°C (відчувається як +26°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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