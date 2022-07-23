23.07.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хочете ви того чи ні, проблеми самі заявлять про себе і вимагатимуть негайного вирішення, причому до кінця: зірки цього дня схиляють до скрупульозності та в'їдливості.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей день пройде для Овна під гаслом розбору польотів. Нічого не вдієш – для того, щоб рухатися далі, необхідно зупинитися та оцінити свої дії. Зірки кажуть, що Овно матиме шанс дати оцінку своїм вчинкам і розглянути можливі помилки. Можливо, він це зробить сам, а може – за допомогою оточуючих. конструктивна критика – це корисно та добре. Нехай навіть не зовсім приємно.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У будь-яких справах Тельцю просто необхідно позбутися стереотипів! День надасть йому хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо він діятиме сміливо та нестандартно. Навколишні оцінять його новаторський підхід і навіть найреволюційніші ідеї! Іншими словами, консервативні шляхи не для Тельця, життя чекає від нього свіжих ідей, натхнення та креативу.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки ризикують присвятити весь день з'ясування якихось речей, які здадуться їм важливими. Це може стосуватися їхніх особистих взаємин із кимось чи будь-яких, навіть дрібних, питань. У своїх розбірках і пошуках істини Близнюки здатні будь-кого вивести з себе! Найцікавіше, що вже наступного дня Близнюки можуть спокійно пройти повз те, що їх так схвилювало.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може мимоволі згадати про скоєні ним помилки. Можливо, дадуть про себе знати їхні наслідки, а можливо ситуація повториться, викликавши у Рака відчуття дежавю. Або ж навпаки, Рак зможе уникнути нових промахів, тільки якщо згадає про старі. Так чи інакше, йому не варто заплющувати очі на свої старі прорахунки. Адже досвід, як відомо, річ безцінна, і не дарма за одного битого двох небитих дають.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що йому доводиться робити, він схвалює – якісь речі йому не до вподоби, бо суперечать його розумінню ситуації. Зірки радять Леву витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи йому так не подобається те, що він змушений робити? Якщо відповідь «так», можливо, настав час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами з близькими людьми.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Навколишні будуть налаштовані по відношенню до Діви дуже критично, тому зірки радять їй наскільки можна звести спілкування до мінімуму. Особливо з людьми, від яких Діва залежить, – наприклад, із начальством. Якщо це не вдасться, Діві слід зробити все, щоб до її дій і слів неможливо було причепитися. Особливо ж не варто виступати з ідеями та ініціативами: привертаючи до себе увагу оточуючих, Діва має всі шанси виявитися крайньою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Дивний день, коли у справах Терезам не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що вони можуть повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Терези введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові варто переглянути свої плани на майбутнє, у тому числі й глобальні. Можливо, в них вкралася помилка, і Скорпіон уже давно йде не тим шляхом? Іноді потрібно коригувати свої події, звіряючи їх із реальністю. Витративши цього дня, Скорпіон не пошкодує: це позбавить його ілюзій і оман, які гальмували прогрес. Тільки зробивши це, він зможе просунутися далі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Не виключено, що Стрільцеві доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях чи словах. Цього дня на нього можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Однак хоч би як неприємно це було, Стрільцеві варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Якщо він збереже незворушність, то легко зуміє порозумітися. Якщо ж піддасться спокусі вступити з перевіряльниками, то розгляд ризикує затягнутися ще надовго.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу буде потрібна вся його дипломатичність! Запитання, які йому доведеться вирішувати, будуть надто делікатними, щоб озвучувати їх прямо в лоб. Якщо Козеріг не замислюватиметься про почуття оточуючих, то ризикує нажити собі чимало проблем і провалити будь-які (нехай навіть найпростіші) переговори. Тільки проявивши максимум терпіння та такту, Козеріг може розраховувати на те, що оточуючі його правильно зрозуміють.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки не радять Водолію вести з оточуючими свою гру – ризик програти. Якщо ж у минулому Водолій намагався приховати чи спотворити інформацію в якомусь питанні, то це може несподівано випливти назовні. Нічого не вдієш, таємне в найнезручніший момент здатне стати явним. Втім, приводи для хвилювань є тільки в тих Водоліїв, яким є що приховувати, а для інших же день обіцяє бути звичайнісіньким.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть вільно чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворогуючими таборами. Ситуація навколо них буде далекою від ідеальної: оточуючі, у тому числі й близькі люди, можуть висунути один одному взаємні претензії. Риби ж несподівано собі спробують згладити нерозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто: весь день бідні Риби можуть почуватися як між молотом і ковадлом!