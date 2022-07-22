22.07.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Підвищення пенсій в Україні: кому и наскільки

Кому з українців додали найбільше.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на На пенсії, у липні сталося підвищення виплати українським пенсіонерам.

У середньому вона збільшилась на 45,40 гривень.

Але є пенсіонери, кому пощастило значно більше.

Дохід колишніх військових протягом останнього року зріс на 3 тис. грн., тобто фактично у 1,5 раза. Наразі їх пенсія становить 8,9 тис. грн.

Середня пенсія в Україні станом на липень поточного року дорівнює 4437 грн. Порівняно з показником липня 2021 року вона зросла лише на 17%.

Під час останнього перерахунку пенсій, що відбувся 1 липня, виплати українських пенсіонерів змінилися так:

мінімальна пенсія – збільшилася на 93 грн., зараз становить 2027 грн.;

мінімальна пенсія для шахтарів – на 279 грн., зараз становить 6082 грн.;

мінімальна пенсія для членів сімей військовослужбовців, які втратили свого годувальника – на 186 грн., тепер 4054 грн.;

максимальна пенсійна виплата – на 930 грн., зараз становить 20270 грн.;

доплата за понаднормовий стаж – на 93 коп. до 20,27 грн за кожний рік.

Останнє липневе підвищення пенсії відбулося одночасно із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних українців, яке було встановлено на рівні 2027 грн. Всі перераховані вище виплати безпосередньо пов'язані з цією ставкою. Крім того, згідно із законом, мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за прожитковий мінімум.