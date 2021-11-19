19.11.2021 12:45 Рита Парфенова

Пожилой мотоциклист пострадал в ДТП под Харьковом (фото)

Авария произошла днем 18 ноября в Краснограде.





О дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Toyota и мотоцикла ИЖ-Планета РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. Авария произошла около половины третьего дня 18 ноября на перекрестке улиц Полтавской и Короленко. Это часть автодороги М-18, проходящей через Красноград.



72-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, его госпитализировали в городскую больницу.



Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливают правоохранители.





Ранее РЕДПОСТ писал о дорожно-транспортном происшествии в Песочине. По переулку Шевченко на мотоцикле летела пара подростков. Объезжая грузовой автомобиль КАМАЗ, они потеряли управление и врезались в столб.



