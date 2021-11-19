    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожилой мотоциклист пострадал в ДТП под Харьковом (фото)
19.11.2021  12:45   Рита Парфенова

Пожилой мотоциклист пострадал в ДТП под Харьковом (фото)

Авария произошла днем 18 ноября в Краснограде.

ДТП Харьков: автомобиль Toyota и мотоцикл ИЖ-Планета столкнулись в Краснограде

О дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Toyota и мотоцикла ИЖ-Планета РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. Авария произошла около половины третьего дня 18 ноября на перекрестке улиц Полтавской и Короленко. Это часть автодороги М-18, проходящей через Красноград.

72-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, его госпитализировали в городскую больницу.

Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливают правоохранители.

ДТП Харьков: автомобиль Toyota и мотоцикл ИЖ-Планета столкнулись в Краснограде

Ранее РЕДПОСТ писал о дорожно-транспортном происшествии в Песочине. По переулку Шевченко на мотоцикле летела пара подростков. Объезжая грузовой автомобиль КАМАЗ, они потеряли управление и врезались в столб.

ДТП Харьков: автомобиль Toyota и мотоцикл ИЖ-Планета столкнулись в Краснограде
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.11 Криминал и происшествия ДТП на Гагарина: ДНК-экспертиза показала, кто был за рулем Infinity 19.11 Криминал и происшествия Пешехода сбили насмерть под Харьковом (видео) 18.11 Криминал и происшествия ДТП: появилось видео момента смертельной аварии в Харькове (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 