Пожилой мотоциклист пострадал в ДТП под Харьковом (фото)

Авария произошла днем 18 ноября в Краснограде.
О дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Toyota и мотоцикла ИЖ-Планета РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. Авария произошла около половины третьего дня 18 ноября на перекрестке улиц Полтавской и Короленко. Это часть автодороги М-18, проходящей через Красноград.
72-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, его госпитализировали в городскую больницу.
Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливают правоохранители.
Ранее РЕДПОСТ писал о дорожно-транспортном происшествии в Песочине. По переулку Шевченко на мотоцикле летела пара подростков. Объезжая грузовой автомобиль КАМАЗ, они потеряли управление и врезались в столб.
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