19.11.2021 13:00 Виталий Хиневич

Медики назвали нулевого COVID-пациента

Ученые пришли к единогласному выводу, кто был первым заразившимся коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «The Guardian».

Отмечается, что специалисты детально изучили проведенные медицинские исследования, а также данные китайских средств массовой информации о распространении коронавирусной инфекции.

В итоге они пришли к единогласному выводу, что первым заразившимся является не 41-летний бухгалтер, а женщина по имени Вэй Гуйсянь которая работала продавщицей на рынке морепродуктов в Ухане.

Согласно новым данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у Вэй Гуйсянь.

Напомним, профилактика любого заболевания это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.