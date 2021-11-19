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19.11.2021  13:00   Виталий Хиневич

Медики назвали нулевого COVID-пациента

Ученые пришли к единогласному выводу, кто был первым заразившимся коронавирусной инфекцией.

Рыбный рынок в Ухане
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «The Guardian».
 
Отмечается, что специалисты детально изучили проведенные медицинские исследования, а также данные китайских средств массовой информации о распространении коронавирусной инфекции.
 
 
В итоге они пришли к единогласному выводу, что первым заразившимся является не 41-летний бухгалтер, а женщина по имени Вэй Гуйсянь которая работала продавщицей на рынке морепродуктов в Ухане. 
 
Согласно новым данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у Вэй Гуйсянь.
 
Напомним, профилактика любого заболевания это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.
 
Источник:   The Guardian
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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