19.11.2021 13:00 Виталий Хиневич
Медики назвали нулевого COVID-пациента
Ученые пришли к единогласному выводу, кто был первым заразившимся коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «The Guardian».
Отмечается, что специалисты детально изучили проведенные медицинские исследования, а также данные китайских средств массовой информации о распространении коронавирусной инфекции.
В итоге они пришли к единогласному выводу, что первым заразившимся является не 41-летний бухгалтер, а женщина по имени Вэй Гуйсянь которая работала продавщицей на рынке морепродуктов в Ухане.
Согласно новым данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у Вэй Гуйсянь.
Напомним, профилактика любого заболевания
это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.
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