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18.11.2021  12:05   Виталий Хиневич

Против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось 75% медийщиков Украины

Примерно 6% журналистов планируют пройти курс вакцинации в ближайшее время.

Коронавирус у журналистов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Институт массовой информации.
 
Отмечается, что по состоянию на первые числа ноября текущего года полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 75% опрошенных журналистов, 10% процентов получили одну дозу препарата, 6 % работников средств массовой информации планируют пройти вакцинацию в ближайшее время.
 
В свою очередь коло 9% вообще не планируют проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. 
 
Проведенный опрос свидетельствует, что 52% журналистов уже переболели коронавирусом и 9 % уже переболели несколько раз. 
 
 
По сравнению с минувшим годом, на основании исследования ИМИ коронавирусом переболело лишь 28% медийщиков. 
 
Зафиксировано больше случаев проблемного сна у журналистов из-за последствий коронавирусной инфекции.
 
Сложности со сном диагностировано у 12%  медийщиков, в прошлом году этот показатель составлял 9%. Ухудшение психологического состояния диагностировано у 7% , проблемы с пищеварительной функцией организма имеют 6% работников сферы массовой информации. 
 
Напомним, Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина, а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".
 
Источник:   Институт массовой информации
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков, вакцинация
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