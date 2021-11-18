18.11.2021 12:05 Виталий Хиневич

Против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось 75% медийщиков Украины

Примерно 6% журналистов планируют пройти курс вакцинации в ближайшее время.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Институт массовой информации.

Отмечается, что по состоянию на первые числа ноября текущего года полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 75% опрошенных журналистов, 10% процентов получили одну дозу препарата, 6 % работников средств массовой информации планируют пройти вакцинацию в ближайшее время.

В свою очередь коло 9% вообще не планируют проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Проведенный опрос свидетельствует, что 52% журналистов уже переболели коронавирусом и 9 % уже переболели несколько раз.

По сравнению с минувшим годом, на основании исследования ИМИ коронавирусом переболело лишь 28% медийщиков.

Зафиксировано больше случаев проблемного сна у журналистов из-за последствий коронавирусной инфекции.

Сложности со сном диагностировано у 12% медийщиков, в прошлом году этот показатель составлял 9%. Ухудшение психологического состояния диагностировано у 7% , проблемы с пищеварительной функцией организма имеют 6% работников сферы массовой информации.

Напомним, Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина , а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".