18.11.2021 12:20 Виталий Хиневич

Могут стрелять: Верховная Рада Украины разрешила применять оружие пограничникам

Народные избранники поддержали изменения законопроекта №5232.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Отмечается, что 18 ноября депутаты приняли закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Госпогранслужбы. За законопроект №5232 проголосовал 271 нардеп.

Закон разрешает применять огнестрельное оружие для отражения нападения на военнослужащего или сотрудника Госпогранслужбы в случае угрозы жизни или здоровью.

Разрешено применять оружие для отражения нападений на охраняемые объекты, а также в отношении лиц, которые пытались сбежать после содеянного.

Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека.

Также, законопроект дает право использовать пограничникам наручники, шлемы, сети для связывания, дубинки из пластика или резины, слезоточивый газ и средства принудительной остановки автомобилей.

Напомним, в закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» будут внесены изменения , которые касаются соцзащиты медработников, пострадавших от COVID-19.