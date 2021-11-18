    
Главная Новости Харькова Общество Могут стрелять: Верховная Рада Украины разрешила применять оружие пограничникам
18.11.2021  12:20   Виталий Хиневич

Могут стрелять: Верховная Рада Украины разрешила применять оружие пограничникам

Народные избранники поддержали изменения законопроекта №5232.

Закон о пограничниках Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины. 
 
Отмечается, что 18 ноября депутаты приняли закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Госпогранслужбы. За законопроект №5232 проголосовал 271 нардеп. 
 
Закон разрешает применять огнестрельное оружие для отражения нападения на военнослужащего или сотрудника Госпогранслужбы в случае угрозы жизни или здоровью.
 
Разрешено применять оружие для отражения нападений на охраняемые объекты, а также в отношении лиц, которые пытались сбежать после содеянного. 
 
Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека. 
 
Также, законопроект дает право использовать пограничникам наручники, шлемы, сети для связывания, дубинки из пластика или резины, слезоточивый газ и средства принудительной остановки автомобилей. 
 
Напомним, в закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» будут внесены изменения, которые касаются соцзащиты медработников, пострадавших от COVID-19.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  пограничники, закон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Криминал и происшествия На Гоптовке пограничникам предложили взятку 27.07 Криминал и происшествия Прятались в подсолнухах: на границе с Россией пограничники задержали "воров в законе" 01.07 Криминал и происшествия Неравнодушные граждане сдали пограничникам мужчину, который пытался попасть на территорию России
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 