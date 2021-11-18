    
Главная Новости Харькова ЖКХ 30 км сетей в 300 домах – КП "Харьковводоканал" отчиталось за 2021 год
18.11.2021  12:37   Евгений Клочко

30 км сетей в 300 домах – КП "Харьковводоканал" отчиталось за 2021 год

В Харькове не прекращается плановая замена технически изношенных внутридомовых сетей холодного водоснабжения.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, сейчас бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» заканчивают работы на одном из последних объектов – дом №5 по улице Старошишковской Киевского района. Там заменены трубы сети холодного водоснабжения во всех шести подъездах.
 
«Эти работы мы запланировали ещё в начале года, понимая, что трубы пришли в то состояние, когда технического обслуживания уже не достаточно и чтобы зимой аварийной ситуации не случилось, не были затоплены подвалы и люди не оставались без воды, мы полностью заменили эту трубу. 
 
Чтобы минимизировать отключения людей от воды, мы параллельно действующему лежаку проложили трубу диаметром 50 мм в районе 70 метров во всех шести подъездах», - рассказал начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.
 
 
Всего в Киевском районе Харькова в 2021 году провели капитальный ремонт внутридомовых коммуникаций в 40 домах. По городу же работы проведены в 300 многоэтажках, в которых заменили около 30 км сетей холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Масштабные замены в первую очередь провели в тех домах, где сети были наиболее технически изношены. Также в течение года был проведен большой объем аварийных и профилактических ремонтов на внутридомовых коммуникациях. 
 
«Все запланированные на 2021 год работы мы успешно выполнили. Сейчас последние нюансы – делаем обходы, осматриваем системы и подготавливаем планы работ на следующий год», - отметил Валерий Харлан.
 
Все это в комплексе позволит не только существенно снизить возникновение аварийных ситуаций, но и обеспечить харьковчан качественной водой.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, как в отопительный сезон можно сэкономить на отоплении и платить за него меньше.

Фотогалерея

Тэги:  водоканал, вода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.09 Дороги и транспорт В Харькове на Южной Салтовке перекрыли улицу   16.08 ВИДЕО Давайте не останавливаться на достигнутом: работник водоканала о преображающемся Харькове (видео) 08.07 ЖКХ О преимуществах обслуживания домов, заключивших договор с Харьковводоканалом, рассказали в КП
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 