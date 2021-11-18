18.11.2021 12:37 Евгений Клочко

30 км сетей в 300 домах – КП "Харьковводоканал" отчиталось за 2021 год

В Харькове не прекращается плановая замена технически изношенных внутридомовых сетей холодного водоснабжения.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , сейчас бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» заканчивают работы на одном из последних объектов – дом №5 по улице Старошишковской Киевского района. Там заменены трубы сети холодного водоснабжения во всех шести подъездах.

«Эти работы мы запланировали ещё в начале года, понимая, что трубы пришли в то состояние, когда технического обслуживания уже не достаточно и чтобы зимой аварийной ситуации не случилось, не были затоплены подвалы и люди не оставались без воды, мы полностью заменили эту трубу.

Чтобы минимизировать отключения людей от воды, мы параллельно действующему лежаку проложили трубу диаметром 50 мм в районе 70 метров во всех шести подъездах», - рассказал начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Всего в Киевском районе Харькова в 2021 году провели капитальный ремонт внутридомовых коммуникаций в 40 домах. По городу же работы проведены в 300 многоэтажках, в которых заменили около 30 км сетей холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Масштабные замены в первую очередь провели в тех домах, где сети были наиболее технически изношены. Также в течение года был проведен большой объем аварийных и профилактических ремонтов на внутридомовых коммуникациях.

«Все запланированные на 2021 год работы мы успешно выполнили. Сейчас последние нюансы – делаем обходы, осматриваем системы и подготавливаем планы работ на следующий год», - отметил Валерий Харлан.

Все это в комплексе позволит не только существенно снизить возникновение аварийных ситуаций, но и обеспечить харьковчан качественной водой.

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