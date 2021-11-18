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18.11.2021  08:30   Рита Парфенова

Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 6 районов Харькова

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Старошишковская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18 ноября.

Московский район:

  • ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2, 13, 15,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №3, стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 126-а (п. №2) до 20:00 18 ноября.

Немышлянский район:

  • пер. Снегиревский, 13, 15, 17, 19 до 20:00 18 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Некрасова (Песочин) (ч/с),
  • пер. Транспортный (Песочин) (ч/с),
  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18 ноября.

Слободской район:

  • пр. Гагарина, 41-а (п. №1, стояк),
  • ул. Костычева, 19 (п. №2) до 20:00 18 ноября.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 72(п. №8, стояк) до 17:00 18 ноября;
  • ул. Городовикова (ч/с),
  • ул. Боевая (ч/с),
  • въезд Армейский, 2, 4, 5, 6, 6-а, 8,
  • ул. Клочковская, 276, 276-а,
  • пр. Людвига Свободы, 46-в,
  • ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк),
  • ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк),
  • пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7 до 20:00 18 ноября.

Напомним, 16 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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