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18.11.2021  08:15   Наталья Иванова

В Украине восстановят социальную справедливость

В закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» будут внесены изменения, которые касаются соцзащиты медработников, пострадавших от COVID-19.

врач частной практики ковид

Соответствующий законопроект в целом был принят в Верховной Раде, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

«Теперь социальная защита будет расширена на медработников частных больниц, наемных медработников физических лиц- предпринимателей, а также медиков, которые работают как самозанятые лица и имеют лицензию на медицинскую практику. До этого только медицинские работники государственных и коммунальных учреждений могли претендовать на страховые выплаты в случае установления инвалидности или смерти, наступившей вследствие инфицирования коронавирусной инфекцией, если заболевание было связано с выполнением профессиональных обязанностей. Принятый законопроект убирает эту несправедливость», – значится в сообщении Минздрава.

Напомним, ранее парламентарии поддержали в целом законопроект, согласно которому в Украине вводится админответственность за продажу лекарственных средств детям до 14 лет. "За первое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение в течение года влечет штраф от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов", - передаёт сайт министерства.

Тэги:  закон, верховная рада, харьков
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