18.11.2021 08:00

18 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Этот День был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.





По данным выборочного опроса, который проводила Государственная служба статистики Украины в 2020 году, в Харьковской области 488 тысяч человек в возрасте 12 лет и старше сообщили, что курят. В Украине по данным опроса, проведенного в 2017 году, ежедневно курят 8,2 млн человек (22,8% взрослого населения), но 63% из них хотят избавиться от табачной зависимости. В период пандемии эта вредная привычка представляет особую опасность. Как известно, COVID-19 прежде всего поражает именно дыхательную систему. По данным ВОЗ, у курильщиков (в т.ч. и электронных устройств для курения) на 40 – 50% выше риск тяжелого течения и смерти от COVID-19.



Отказаться от курения вполне реально, хотя попытка бросить курить в одиночку может быть достаточно сложной. А вот профессиональная помощь существенно повышает шансы успеха. К примеру, в Украине есть сервис помощи «Я бросаю курить». При необходимости важно также обратиться за профессиональной помощью к семейному врачу, наркологу или психотерапевту.



Кстати, для избавления от этой пагубной привычки есть еще один День: ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.



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В третий четверг ноября отмечается Всемирный день философии. Он был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году в Париже.



ЮНЕСКО предложила проводить Всемирный день философии на ежегодной основе с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.



Цель Дня заключается в том, чтобы ознакомить людей с философским наследием, привнести в обыденное мышление новые идеи и стимулировать публичные дебаты интеллектуалов и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Приметы дня

18 ноября – народный праздник День Ионы. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. Существовало поверье, что 18 ноября по белу свету катится чье-то счастье, как кольцо обручальное. Девушки приманивали это счастье, разбрасывая рано по утру у дома мелкие монетки и поделки сделанные своими руками. Согласно ещё одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заговаривалось на счастливую любовь и удачное замужество.



Хозяйки, чтобы сберечь дом от несчастий и неурядиц, обходили обходить дом, размахивая веником и читая особый обережный заговор. Чтобы отогнать нечистых духов, веник, ручкой вниз, ставили перед входом в дом или во двор.



В этот день не стоит делать больших покупок, считается, что они долго не прослужат.

Также в этот день...

В 1307 году, согласно легенде, Вильгельм Телль поразил стрелой яблоко на голове своего сына.



1787 – родился Луи Даггер, художник, создатель фотографии.



1828 – родился Джон Даун, генетик, открывший синдром Дауна.



1901 – родился Джордж Гэллап, американский статистик, разработавший методику проведения опросов общественного мнения.



1923 – родился Алан Бартлетт Шепард, американский астронавт. Пятый человек, ступивший на Луну.



1927 – родился Эльдар Рязанов, кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэт («Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Старые клячи» и др.).



1928 – на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея. Это был первый звуковой фильм с Микки-Маусом.



1938 – родился Владимир Леви, психолог и писатель («Искусство быть собой», «Искусство быть другим»).



1960 – родилась Ким Уайлд, британская поп-певица.



1962 – родился Кирк Хэмметт, гитарист группы «Metallica».



1962 – умер Нильс Бор, датский физик, лауреат нобелевской премии по физике 1922 года? создатель первой квантовой теории атома и активный участник разработки основ квантовой механики.



1962 – выходит очередной номер журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Страна впервые узнает имя Александра Солженицына.



1968 – родился Оуэн Уилсон, американский киноактер («Ночь в музее», «Знакомство с Факерами», «Шанхайский полдень»)..



1970 – родилась Пета Уилсон, американская актриса (сериал «Никита»).



1971 – фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор - модель 4004. Микропроцессор Intel® 4004 начал революцию в электронике, изменившую мир. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок. До 4004 на рынке не было программируемых микропроцессоров. Они стали первыми процессорами, сделавшими программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники.



1993 – Парламент Украины ратифицировал Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).



1996 – умер Зиновий Гердт, актер («Золотой теленок», «12 стульев», «Соломенная шляпка», «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово»).



2005 – правительство США отменило поправку Джексона-Вейника для Украины. Эта поправка была экономическим средством воздействия на СССР, ее ввели в связи с ограничением эмиграции еврейского населения из СССР. Статья 402 Закона о торговле США под названием «Свобода эмиграции в торговле Восток-Запад» (которая собственно и является поправкой Джексона-Вейника) запрещала предоставлять режим наибольшего содействия странам, которые нарушают или серьезно ограничивают права своих граждан на эмиграцию.



2007 – в результате взрыва метана на арендном предприятии «Шахта им. А. Ф. Засядько» (Донецк) погибли 100 горняков (еще один впоследствии скончался в больнице).

Именинники сегодня:

Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Роман, Тимофей, Тихон.